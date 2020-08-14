Коронавирусом заразились около 300 тыс. за сутки: статистика на 14 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на пятницу, 14 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 21 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 272 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 64 тыс., в США – 55 тыс., а также в Бразилии – 59 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 86 140 человек, скончались в период пандемии – 1 992.

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Коронавирусом заразились более 21 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 86 140 человек. Умерли 1 992 пациента, выздоровели – 46 216.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,4 млн), Бразилия (свыше 3,2 млн) и Индия (больше 2,4 млн).

Ученые из США получили новые данные, которые подтвердили, что COVID-19 передается по воздуху на расстоянии до 5 метров.

В Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "красную" некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 14 августа:

01:30 – В США зафиксировано свыше 5,4 млн случаев COVID-19. Страна остается лидером по этому показателю.

00:59 – Во всем мире коронавирусом уже заразились более 21 млн человек. Из них вылечились почти 13,9 млн пациентов и 752 тыс. скончались.

00:12 – В Москве за сутки скончались еще 11 человек с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в столице России достигло уже 4 633, сообщает оперативный штаб города.