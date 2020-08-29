Коронавирусом заразились около 25 млн по всему миру: статистика на 29 августа. Обновляется

Коронавирусом заразились около 25 млн по всему миру.

По состоянию на субботу, 29 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 284 967новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 76 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 48 тыс.

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Коронавирусом заразились более 24,8 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 114 497 человек. Умерли 2438 пациента, выздоровели – 55 083 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 6 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (больше 3,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 26 место.

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.

В городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Главное за 29 августа:

03:40 – Ученые обнаружили витамин, который может облегчить течение COVID-19 у больных.

01:31 – Самодельные хлопковые маски могут предотвратить попадание в воздух 99,9% содержащих коронавирус капель, когда кто-то кашляет или говорит, а хирургические маски для лица предотвращают это на 100%.

Такие выводы сделали ученые из Института Рослина при Эдинбургском университете, изучив эффективность хирургических масок и домашних однослойных хлопковых покрытий для лица.

01:02 – Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить. Городской глава призвал жителей выходить на мирные протесты, чтобы выразить свое несогласие с этим.

00:10 – В США подтвержден первый случай повторного заражения коронавирусом.

Группа ученых выяснила, что 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел. Однако в мае он снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме.

При этом у мужчины были антитела на вирус.

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