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Коронавирусом заразились около 25 млн по всему миру: статистика на 29 августа. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1,6 т.
Коронавирусом заразились около 25 млн по всему миру

Коронавирусом заразились около 25 млн по всему миру.

По состоянию на субботу, 29 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 284 967новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 76 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 48 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 24,8 млн человек в мире.

Коронавирусом заразились более 24,8 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19.

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 114 497 человек. Умерли 2438 пациента, выздоровели – 55 083.

  • Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 6 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (больше 3,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 26 место.

  • Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.

  • В городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине.

Карта распространения коронавируса в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Главное за 29 августа:

03:40 – Ученые обнаружили витамин, который может облегчить течение COVID-19 у больных.

01:31 – Самодельные хлопковые маски могут предотвратить попадание в воздух 99,9% содержащих коронавирус капель, когда кто-то кашляет или говорит, а хирургические маски для лица предотвращают это на 100%.

Такие выводы сделали ученые из Института Рослина при Эдинбургском университете, изучив эффективность хирургических масок и домашних однослойных хлопковых покрытий для лица.

01:02 – Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить. Городской глава призвал жителей выходить на мирные протесты, чтобы выразить свое несогласие с этим.

00:10 – В США подтвержден первый случай повторного заражения коронавирусом.

Группа ученых выяснила, что 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел. Однако в мае он снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме.

При этом у мужчины были антитела на вирус.

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