Коронавирусом заразились около 200 тыс. за сутки: статистика на 14 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на вторник, 14 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13,2 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 195 878 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 65 тыс., Индии – 28 тыс., а также Бразилии – 21 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились более 13,2 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 54 133 человека. Умерли 1 398 пациентов, выздоровели – 26 503.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,4 млн), Бразилия (более 1,8 млн) и Индия (более 907 тыс.). Россия занимает четвертое место с 733 тыс. инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения поделила страны мира на четыре типа, согласно с эпидемиологической ситуацией в них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время у Украины нет шансов попасть в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 14 июля:

06:40 – В ВОЗ рассказали, кто менее подвержен заражению коронавирусом.

01:15 – Граждане Украины, которые прибывают в Литву, должны проходить двухнедельный карантин. Соответствующее распоряжение Минздрава страны обнародовало издание Delfi.

В список всего вошли 63 страны, в которых наблюдается сложная ситуация с эпидемией коронавируса.

00:49 – Ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей в ночное время, несмотря на карантинные ограничения.

00:30 – Народного депутата от ОПЗЖ Наталью Королевскую заметили в Верховной Раде с “блокатором вирусов”, прикрепленном к лацкану пиджака, и иконкой под чехлом мобильного телефона.

00:14 – Британские ученые установили, что у людей с быстрым шагом меньше шансов получить тяжелую форму COVID-19.

00:05 – В Одессе из-за роста статистики решили запретить работу ночных клубов, заведений культуры и общественного питания ночью.