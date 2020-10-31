Коронавирусом заразились еще более 573 тысяч за сутки: статистика на 31 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 31 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 45,9 млн человек. За минувший день выявлено 573 616 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, а выздоровели – 33,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 101 тыс., Индии – 48 тыс. и Франции – 49 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 378 729 человек. Умерли 7041 пациентов, выздоровели – 155 026.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,2 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.
С понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
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В Бельгии решили ввести повторный всеобщий карантин из-за роста числа заболевших COVID-19.
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