Коронавирусом заразились более полумиллиона человек за сутки: статистика на 7 декабря. Обновляется
По состоянию на понедельник, 7 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,3 млн человек. За минувший день выявлено 534 942 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 173 тыс., Индии – 32 тыс. и Турции – 30 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 813 306 человек. Умерли 13 588 пациентов, выздоровели – 418 581.
Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.
Врач Тарас Жиравецький рассказал, когда ожидать третью волну коронавируса в Украине, в каком году исчезнет COVID-19 и какой смысл в вакцинации.
Главное за 7 декабря:
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не останется в конце очереди за получением вакцины против коронавируса, несмотря на то, что не является одной из самых богатых стран в мире.
Врач Тарас Жиравецкий посоветовал людям, переболевшим коронавирусом, временно прекратить физические нагрузки, занятия спортом и отказаться от алкоголя.
В МИД рассказали, как будут работать аэропорты при локдауне.
Врач сказал, когда ждать третью волну COVID-19 в Украине.
Главврач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий отметил, что пандемия коронавируса в Украине оттеснила эпидемию сезонного гриппа, которая традиционно приходится на середину осени – начало зимы.
Украинцы раскритиковали идею власти отложить введение в стране локдауна на январь 2021 года. Они обвинили ее в неспособности взять на себя ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан в борьбе с пандемией COVID-19.
Италия стала второй страной в Европе после Великобритании, где количество жертв коронавируса COVID-19 превысило 60 000 человек. Так, 6 декабря, пандемия унесла жизни еще 564 итальянцев.
В понедельник, 7 декабря, Турция оказалась на третьем месте в мире по распространению коронавируса. За минувшие сутки там заболели 30 402 человека.
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заразился коронавирусом.
В Киеве ночной клуб "FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club" уличили в нарушении карантина – там отдыхали около 500 человек.
Индонезия получила первую партию вакцины от COVID-19 из Китая, чтобы начать массовое вакцинирование граждан.
Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от COVID-19 в Индии. Это первый случай, когда фармацевтическая компания подала заявку на экстренное использование вакцины.
Известный львовский врач Тарас Жиравецкий заявил, что антибиотики нужны для лечения бактериальных инфекций, которые могут присоединиться к COVID-19. Однако назначать их должен только врач, а продаваться эти препараты нужно исключительно по рецепту. Врач призвал коллег перестать назначать пациентам "фуфломицины, которые вредят в десятки раз больше, чем антибактериальные препараты" и не "пугать" людей антибиотиками.