Коронавирусом заразились более полумиллиона человек за сутки: статистика на 7 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:51, 7.12.2020 Обновлено: 10:44, 7.12.2020

По состоянию на понедельник, 7 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,3 млн человек. За минувший день выявлено 534 942 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 173 тыс., Индии – 32 тыс. и Турции – 30 тыс.

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Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 813 306 человек. Умерли 13 588 пациентов, выздоровели – 418 581.

  • Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

  • Врач Тарас Жиравецький рассказал, когда ожидать третью волну коронавируса в Украине, в каком году исчезнет COVID-19 и какой смысл в вакцинации.

Главное за 7 декабря:

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