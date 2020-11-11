Коронавирусом заразились более полмиллиона человек за сутки: статистика на 11 ноября. Обновляется

По состоянию на среду, 11 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 51,8 млн человек. За минувший день выявлено 542 390 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 36,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 135 тыс., Индии – 44 тыс. и Италии – 35 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 479 197 человек. Умерли 8 756 пациентов, выздоровели – 214 657 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,5 млн), Индия (свыше 8,6 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

Препарат для лечения COVID-19 Ремдесивир начали распределять по больницам в регионах Украины.

Главное за 11 ноября: