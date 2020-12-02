Коронавирусом заразились более 64 млн по всему миру: статистика на 2 декабря. Обновляется

По состоянию на среду, 2 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 64,7 млн человек. За минувший день выявлено 576 938 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 44,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 182,1 тыс., Бразилии – 52,2 тыс. и Индии – 36 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,2 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

В ночь на четверг, 3 декабря, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. По данным СМИ, причиной смерти стали последствия коронавируса.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против введения очень жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что гражданам необходимо "гарантировать свободу".

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что к февралю 2021 года в стране от коронавируса умрет около 450 тысяч человек. Сейчас в США уже 280 летальных случаев.

Так называемый длительный COVID-19 может сопровождаться легочными аномалиями, которые удалось зафиксировать у некоторых пациентов спустя три месяца после инфицирования.

В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в российской столице достигло 9 126, сообщает оперативный штаб.

В случае усиления карантина в Украине, общественный или междугородний транспорт останавливать не будут, заявил министр правительства Олег Немчинов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, когда в Евросоюзе разрешат вакцину от коронавируса. По ее словам, это может произойти как до Рождества, так и после.

В одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода, от чего люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми. Появились соответствующие фото и видео.

В Польше количество заражений коронавирусом с начала пандемии превысило миллион человек. 2 декабря этот показатель достиг 1 013 747. За сутки зафиксировано 13 855 новых заболевших.

Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.

Украина получила 370 млн евро в качестве международной поддержки на борьбу с коронавирусом, рассказал в интервью "Корреспонденту" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоимость лечения от коронавируса президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака в больнице "Феофания" такая же, как и в случае с обычным гражданином, заявили в медучреждении.

Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом "Спутник V".

Кабинет министров Украины приступил к разработке проекта массового тестирования на коронавирус в областных центрах и крупных городах..

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Корреспонденту" заявил, что система здравоохранения справится даже при 25 тысячах заболевших COVID-19 в сутки.

Мобильные бригады с 26 ноября осуществили более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок, в частности, теперь их нужно надевать и на улице. Новые рекомендации касаются регионов, где распространяется коронавирусная инфекция,

Во Львове не будут проводить масштабных новогодних и рождественских мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Заместитель мэра города Андрей Москаленко пояснил, что упор сделают на малолюдных мероприятиях на небольших локациях. Елку планируют начать устанавливать 13 декабря, а зажечь – 18 числа.

Премьер-министр Бельгии объявил, что с 5 января в стране начнется вакцинация от коронавируса. Ее получат 11 млн человек, но это займет некоторое время. Сперва вакцинировать будут определенные категории населения.

Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, производимой компаниями Pfizer и BioNTech.

Врач объяснил необходимость "сортировки" больных коронавирусом в Украине.

Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, которые освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.

Украинский бизнесмен Алексей Давиденко, который занимается медицинским оборудованием, рассказал, как в Украине массово скупают "кислород", чтобы спастись от COVID-19.

За время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 3072 медика, шестеро умерли. За сутки этот диагноз подтвердился еще у 69 медработников, а в общем выздоровели 2587 человек, заявил мэр Виталий Кличко.

Кабинет Министров Украины отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сказала, что в Украине к лечению пациентов с COVID-19 привлекали интернов, которые работали под руководством лечащего врача.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что в Украине к лечению пациентов с коронавирусом привлекали интернов, которые работали под руководством лечащего врача.

Медик высказался об использовании аспирина и спреев для горла при лечении COVID-19.

В Украине 40% граждан не готовы вакцинироваться против COVID-19, даже если прививка будет бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В последнее время мир активно готовится делать прививки против коронавируса. Мы разобрались, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.

Несмотря на заявления о возможном локдауне, украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники.

Ученые выяснили, сколько времени могут храниться антитела к коронавирусу.

В Минздраве рассказали об "очень сложной" ситуации с COVID-19 в Украине.

В Винницкой области от COVID-19 умерла врач-кардиолог Валентина Хомицкая.

Замглавы Минздрава Ирина Микичак заверила, что каждый больной украинец, независимо от наличия декларации с семейным врачом, сможет получить помощь при обращении в медучреждение.

Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве карантин выходного дня не показал эффективных результатов.

В Италии разработали план вакцинации населения страны от коронавируса, 202 миллиона доз вакцины будут доступны уже с первого квартала 2021 года. Разрешение на использование вакцины Pfizer может быть получено 29 декабря. Кампания начнется с вакцинации врачей и медсестер.

В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся.

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054 пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь.

Украина второй день подряд заняла четвертое место среди европейских государств по суточному приросту больных коронавирусом COVID-19.

В Херсонской области в четверг, 1 декабря, лабораторно подтвердились 288 новых случаев заболевания COVID-19. Среди больных 11 детей и 14 медицинских работников.

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 9 тысяч. Скончались еще 75 человек, общее число достигло 9053. Накануне сообщалось о 76 умерших.