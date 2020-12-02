Коронавирусом заразились более 64 млн по всему миру: статистика на 2 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:48, 2.12.2020 Обновлено: 02:21, 3.12.2020

По состоянию на среду, 2 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 64,7 млн человек. За минувший день выявлено 576 938 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 44,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 182,1 тыс., Бразилии – 52,2 тыс. и Индии – 36 тыс.

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Количество зараженных в мире.
worldometers.info
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 758 264 человека. Умер 13 141 пациент, выздоровели – 369 054.

  • Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,2 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

  • Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.

Главное за 2 декабря:

  • В ночь на четверг, 3 декабря, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. По данным СМИ, причиной смерти стали последствия коронавируса.

  • Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против введения очень жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что гражданам необходимо "гарантировать свободу".

  • В Центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что к февралю 2021 года в стране от коронавируса умрет около 450 тысяч человек. Сейчас в США уже 280 летальных случаев.

  • Так называемый длительный COVID-19 может сопровождаться легочными аномалиями, которые удалось зафиксировать у некоторых пациентов спустя три месяца после инфицирования.

  • В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в российской столице достигло 9 126, сообщает оперативный штаб.

  • В случае усиления карантина в Украине, общественный или междугородний транспорт останавливать не будут, заявил министр правительства Олег Немчинов.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, когда в Евросоюзе разрешат вакцину от коронавируса. По ее словам, это может произойти как до Рождества, так и после.

  • В одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода, от чего люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми. Появились соответствующие фото и видео.

  • В Польше количество заражений коронавирусом с начала пандемии превысило миллион человек. 2 декабря этот показатель достиг 1 013 747. За сутки зафиксировано 13 855 новых заболевших.

  • Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

  • В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.

  • Украина получила 370 млн евро в качестве международной поддержки на борьбу с коронавирусом, рассказал в интервью "Корреспонденту" премьер-министр Денис Шмыгаль.

  • Стоимость лечения от коронавируса президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака в больнице "Феофания" такая же, как и в случае с обычным гражданином, заявили в медучреждении.

  • Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом "Спутник V".

  • Кабинет министров Украины приступил к разработке проекта массового тестирования на коронавирус в областных центрах и крупных городах..

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Корреспонденту" заявил, что система здравоохранения справится даже при 25 тысячах заболевших COVID-19 в сутки.

  • Мобильные бригады с 26 ноября осуществили более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию распространения коронавируса.

  • Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок, в частности, теперь их нужно надевать и на улице. Новые рекомендации касаются регионов, где распространяется коронавирусная инфекция,

  • Во Львове не будут проводить масштабных новогодних и рождественских мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Заместитель мэра города Андрей Москаленко пояснил, что упор сделают на малолюдных мероприятиях на небольших локациях. Елку планируют начать устанавливать 13 декабря, а зажечь – 18 числа.

  • Премьер-министр Бельгии объявил, что с 5 января в стране начнется вакцинация от коронавируса. Ее получат 11 млн человек, но это займет некоторое время. Сперва вакцинировать будут определенные категории населения.

  • Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, производимой компаниями Pfizer и BioNTech.

  • Врач объяснил необходимость "сортировки" больных коронавирусом в Украине.

  • Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, которые освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.

  • Украинский бизнесмен Алексей Давиденко, который занимается медицинским оборудованием, рассказал, как в Украине массово скупают "кислород", чтобы спастись от COVID-19.

  • За время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 3072 медика, шестеро умерли. За сутки этот диагноз подтвердился еще у 69 медработников, а в общем выздоровели 2587 человек, заявил мэр Виталий Кличко.

  • Кабинет Министров Украины отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.

  • Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сказала, что в Украине к лечению пациентов с COVID-19 привлекали интернов, которые работали под руководством лечащего врача.

  • Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как разводят на лекарствах от COVID-19.

  • Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что в Украине к лечению пациентов с коронавирусом привлекали интернов, которые работали под руководством лечащего врача.

  • Медик высказался об использовании аспирина и спреев для горла при лечении COVID-19.

  • В Украине 40% граждан не готовы вакцинироваться против COVID-19, даже если прививка будет бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

  • В последнее время мир активно готовится делать прививки против коронавируса. Мы разобрались, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.

  • Несмотря на заявления о возможном локдауне, украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники.

  • Ученые выяснили, сколько времени могут храниться антитела к коронавирусу.

  • В Минздраве рассказали об "очень сложной" ситуации с COVID-19 в Украине.

  • В Винницкой области от COVID-19 умерла врач-кардиолог Валентина Хомицкая.

  • Замглавы Минздрава Ирина Микичак заверила, что каждый больной украинец, независимо от наличия декларации с семейным врачом, сможет получить помощь при обращении в медучреждение.

  • Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве карантин выходного дня не показал эффективных результатов.

  • В Италии разработали план вакцинации населения страны от коронавируса, 202 миллиона доз вакцины будут доступны уже с первого квартала 2021 года. Разрешение на использование вакцины Pfizer может быть получено 29 декабря. Кампания начнется с вакцинации врачей и медсестер.

  • В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся.

  • По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054 пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь.

  • Украина второй день подряд заняла четвертое место среди европейских государств по суточному приросту больных коронавирусом COVID-19.

  • В Херсонской области в четверг, 1 декабря, лабораторно подтвердились 288 новых случаев заболевания COVID-19. Среди больных 11 детей и 14 медицинских работников.

  • Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 9 тысяч. Скончались еще 75 человек, общее число достигло 9053. Накануне сообщалось о 76 умерших.

  • Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, в начале пандемии не сообщали о части случаев заражения и летальных исходов от COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN.

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