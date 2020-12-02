Коронавирусом заразились более 64 млн по всему миру: статистика на 2 декабря. Обновляется
По состоянию на среду, 2 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 64,1 млн человек. За минувший день выявлено 576 938 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 44,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 182,1 тыс., Бразилии – 52,2 тыс. и Индии – 36 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 745 123 человека. Умерли 12 548 пациентов, выздоровели – 355 172.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,8 млн), Индия (больше чем 9,4 млн) и Бразилия (больше 6,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Ураине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.
В Херсонской области в четверг, 1 декабря, лабораторно подтвердились 288 новых случаев заболевания COVID-19. Среди больных 11 детей и 14 медицинских работников.
Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 9 тысяч. Скончались еще 75 человек, общее число достигло 9053. Накануне сообщалось о 76 умерших.
Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, в начале пандемии не сообщали о части случаев заражения и летальных исходов от COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN.