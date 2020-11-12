Коронавирусом заразились более 600 тысяч за сутки: статистика на 12 ноября. Обновляется

По состоянию на четверг, 12 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 52,4 млн человек. За минувший день выявлено 613 741 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 36,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 142 тыс., Индии – 48 тыс. и Бразилии – 47 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 489 808 человек. Умерли 8947 пациентов, выздоровели – 221 459 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,6 млн), Индия (свыше 8,6 млн) и Бразилия (более чем 5,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Главное за 12 ноября: