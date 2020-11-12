Коронавирусом заразились более 600 тысяч за сутки: статистика на 12 ноября. Обновляется
По состоянию на четверг, 12 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 52,4 млн человек. За минувший день выявлено 613 741 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 36,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 142 тыс., Индии – 48 тыс. и Бразилии – 47 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 489 808 человек. Умерли 8947 пациентов, выздоровели – 221 459.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,6 млн), Индия (свыше 8,6 млн) и Бразилия (более чем 5,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.
Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 10 180 больных, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для завершения пандемии коронавируса необходимо вакцинировать около 70% населения мира.
На заседании правительства Украины министр МВД Арсен Аваков, министр культуры Александр Ткаченко и вице-премьер-министр Михаил Федоров высказались против введения карантина выходного дня.
В Греции с 13 ноября введут комендантский час с 21:00 до 5:00 утра. В это время выход на улицу будет разрешен только по рабочей необходимости, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним животным. Тем, кто захочет выйти из дома, нужно будет отправить SMS на специальный номер или получить документ от работодателя.
В Нью-Йорке усилят карантин. Власти решили запретить собираться больше 10 человек, а бары и рестораны обязаны закрываться в 22:00.