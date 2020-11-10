Коронавирусом заразились более 51 млн по всему миру: статистика на 10 ноября. Обновляется
По состоянию на вторник, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 51,1 млн человек. За минувший день выявлено 482 114 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 36 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 125 тыс., Индии – 37 тыс. и Италии – 25 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 469 018 человек. Умерли 8 565 пациентов, выздоровели – 209 143.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,3 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.
В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня
Главное за 10 ноября:
Кабинет министров Украины в среду, 11 ноября, будет решать вопрос с карантином выходного дня, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
К марту 2021 года ожидается начало массового использования вакцины против COVID-19, что, наряду с другими мерами, может коренным образом изменить ход пандемии. Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.
В Москве от коронавируса скончались еще 68 пациентов. Всего количество летальных случаев в городе возросло до 7 429, сообщает оперативный штаб.
Джо Байден, который предварительно победил на выборах президента США, анонсировал создание консультативного совета по коронавирусу. В него войдут эксперты в области здравоохранения.
Он начнет работать, как только Байден примет присягу.