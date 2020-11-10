Коронавирусом заразились более 51 млн по всему миру: статистика на 10 ноября. Обновляется

По состоянию на вторник, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 51,1 млн человек. За минувший день выявлено 482 114 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 36 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 125 тыс., Индии – 37 тыс. и Италии – 25 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 469 018 человек. Умерли 8 565 пациентов, выздоровели – 209 143 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,3 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня

Главное за 10 ноября: