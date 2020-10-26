Коронавирусом заразились более 400 тысяч за сутки: статистика на 26 октября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 43,3 млн человек. За минувший день выявлено 404 793 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 45 тыс., в США – 60 тыс., а также во Франции – 52 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,9 млн пациентов.

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Заражены более 43 млн. Worldometers

Коронавирус в мире. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 343 498 человек. Умер 6391 пациент, выздоровели – 141 508.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,8 млн), Индия (7,8 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 23-е место.

В Кабинете министров Украины не видят возможности введения тотального карантина.

Коронавирус в Украине. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 26 октября: