Коронавирусом заразились более 400 тысяч за сутки: статистика на 26 октября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:31, 26.10.2020

По состоянию на понедельник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 43,3 млн человек. За минувший день выявлено 404 793 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 45 тыс., в США – 60 тыс., а также во Франции – 52 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,9 млн пациентов.

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Заражены более 43 млн.
Worldometers
Коронавирус в мире.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 343 498 человек. Умер 6391 пациент, выздоровели – 141 508.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,8 млн), Индия (7,8 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 23-е место.

  • В Кабинете министров Украины не видят возможности введения тотального карантина.

Коронавирус в Украине.
СНБО
Карта распространения коронавируса в Украине.
СНБО

Главное за 26 октября:

  • С понедельника, 26 октября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, определенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.

  • Третий этап испытания потенциальной вакцины от коронавируса в Израиле начнется 1 ноября. Потенциальную вакцину будут испытывать на людях.

  • Франция зарегистрировала рекордные 52010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа после 45422 случаев 24 октября.

  • Еще 62 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в Москве. За все время в столице РФ скончались 6 442 человека с COVID-19.

  • В Италии рекордный суточный прирост новых больных коронавирусом пятый день подряд бьет рекордные показатели. За последние сутки было зафиксировано 21 273 новых зараженных.

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Мир

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