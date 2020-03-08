Коронавирусом заразились более 400 американцев: появилось устрашающее фото

Число заболевших смертельным коронавирусом в США превысило 4 сотни человек. По состоянию на вечер субботы, 7 марта, инфицировано 442 человека, 19 погибло.

Как сообщает Daily Mail, в субботу вечером 31 штат и округ Колумбия сообщили, по крайней мере, об одном подтвержденном или предполагаемом положительном случае.

С учетом всех известных случаев заражения американцев, общее количество больных почти 450 человек. В штате Вашингтон было наибольшее количество случаев – 103, в том числе 16 случаев смерти, затем в Нью-Йорке - 89 случаев и в Калифорнии - 81 случай и одна смерть. Во Флориде, где зарегистрировано 11 случаев, также погибло два человека.

Карта распространения коронавируса в США

Во внутренних районах страны ряд более малонаселенных штатов сообщили о своих первых случаях заболевания в субботу, включая Миссури, Индиану, Миннесоту и Небраску.

В Небраске произошли драматические сцены, когда женщину с положительным тестом на вирус перевезли из обычной больницы в медицинский центр Университета Небраски в Омахе.

А это фото 36-летнего жителя штата Небраска, которого перевозят в высокотехнологичной "скорой помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии – 5883, во Франции – 949. В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом. В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

В Украине уже есть 1 случай коронавируса. Заболевший находится в Черновцах.

В Китае 7 марта обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь. По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

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