Коронавирусом заразились более 40 млн человек: статистика на 19 октября. Обновляется
По состоянию на понедельник, 19 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 40 млн человек. За минувший день выявлено 325 927 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 55 тыс., в США – 44 тыс., а также в Франции – 29 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 298 872 человек. Умерли 5 517 пациентов, выздоровели – 124 113.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 19 октября:
Израиль после почти месяца локдауна в воскресенье, 18 октября, начал ослаблять карантин.
В столице Чехии Праге открыли первую гостиницу только для больных коронавирусом. Она рассчитана на людей, которые узнали о болезни в путешествии.
Украина уже закупила препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир", и сейчас он транспортируется в страну, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
В Праге 18 октября прошла массовая акция против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Чехии. Сотни футбольных и хоккейных болельщиков, вышедшие на протест, вступили в столкновения с правоохранителями, а те применили водометы и задержали 16 человек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вышел из карантина после подозрения на коронавирус.