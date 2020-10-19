Коронавирусом заразились более 40 млн человек: статистика на 19 октября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 19 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 40 млн человек. За минувший день выявлено 325 927 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 55 тыс., в США – 44 тыс., а также в Франции – 29 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,1 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 298 872 человек. Умерли 5 517 пациентов, выздоровели – 124 113.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Главное за 19 октября: