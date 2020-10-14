Коронавирусом заразились более 300 тысяч за сутки: статистика на 14 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 14 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,3 млн человек. За минувший день выявлено 313 286 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 63 тыс., в США – 51 тыс., а также в Великобритании – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 270 587 человек. Умерли 5122 пациента, выздоровели – 116 562.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.
Главное за 14 октября:
В МВФ сообщили, что пандемия COVID-19 может обойтись миру в $28 трлн потерянного ВВП.
В Каталонии из-за коронавируса на две недели закроют бары и рестораны. Также будут ограничения на работу торговых центров и спортивных залов, которые обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей. В университетах временно прекратят очные занятия и спортивные мероприятия.
В Грузии не будет масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут точечные "удары", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
В Испании Барселона и вся Каталония закрывают рестораны и бары.
За прошедшие сутки, 14 октября, в ВСУ зарегистрировано 71 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
В Польше за прошедшие сутки, 13 октября, зафиксировали 6 526 новых случаев коронавируса – больше всего с начала эпидемии.
Президент США Дональд Трамп сказал, что после лечения от коронавируса чувствует себя "суперменом".
Состоянием на утро, 14 октября, Харьковская область стала лидером по числу новых зараженных COVID-19 – 637 (всего 26 262).
За минувшие сутки, 13 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека. В Киевской области зафиксировали 226новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 28 512 человек, в области – 11 751 больных.
Нидерланды с полуночи 14 октября ввели частичный локдаун из-за роста случаев коронавируса.
По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине официально подтверждены 276 177 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 5229 человек (+107 за сутки), а 118 699 пациентов (+2 137) полностью побороли болезнь.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область 7845 случаев;
Волынская область 10140 случаев;
Днепропетровская область 9614 случаев;
Донецкая область 6247 случаев;
Житомирская область 8861 случай;
Закарпатская область 11169 случаев;
Запорожская область 5900 случаев;
Ивано-Франковская область 15765 случаев;
Кировоградская область 1396 случаев;
г. Киев 28512 случаев;
Киевская область 11751 случай;
Львовская область 23474 случая;
Луганская область 2015 случаев;
Николаевская область 5052 случая;
Одесская область 17349 случаев;
Полтавская область 5093 случая;
Ривненская область 15026 случаев;
Сумская область 7712 случаев;
Тернопольская область 16478 случаев;
Харьковская область 26262 случая;
Херсонская область 2112 случаев;
Хмельницкая область 9491 случай;
Черновицкая область 16828 случаев;
Черкасская область 6047 случаев;
Черниговская область 6038 случаев.
Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19.
По состоянию на утро 14 октября от коронавируса скончались 1 085 015 человек / заразились 38 046 018. Странами-лидерами по количеству летальных случаев являются:
США 215 882 / 7 856 321
Бразилия 150 689 / 5 103 408
Индия 109 856 / 7 175 880
Мексика 84 420 / 825 340
Британия 43 108 / 637 708
Италия 36 246 / 365 467
Перу 33 419 / 853 974
Испания 33 204 / 896 086
Франция 32 982 / 798 257
Иран 29 070 / 508 389
Колумбия 28 141 / 924 098
Аргентина 24 572 / 917 035
Россия 22 834 / 1 318 783
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