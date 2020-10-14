Коронавирусом заразились более 300 тысяч за сутки: статистика на 14 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 14 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,3 млн человек. За минувший день выявлено 313 286 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 63 тыс., в США – 51 тыс., а также в Великобритании – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 270 587 человек. Умерли 5122 пациента, выздоровели – 116 562.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.
Главное за 14 октября:
Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19.
По состоянию на утро 14 октября от коронавируса скончались 1 085 015 человек / заразились 38 046 018. Странами-лидерами по количеству летальных случаев являются:
США 215 882 / 7 856 321
Бразилия 150 689 / 5 103 408
Индия 109 856 / 7 175 880
Мексика 84 420 / 825 340
Британия 43 108 / 637 708
Италия 36 246 / 365 467
Перу 33 419 / 853 974
Испания 33 204 / 896 086
Франция 32 982 / 798 257
Иран 29 070 / 508 389
Колумбия 28 141 / 924 098
Аргентина 24 572 / 917 035
Россия 22 834 / 1 318 783
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