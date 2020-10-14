Коронавирусом заразились более 300 тысяч за сутки: статистика на 14 октября. Обновляется

По состоянию на среду, 14 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,3 млн человек. За минувший день выявлено 313 286 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 63 тыс., в США – 51 тыс., а также в Великобритании – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,8 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 270 587 человек. Умерли 5122 пациента, выздоровели – 116 562 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Главное за 14 октября: