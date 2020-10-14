Коронавирусом заразились более 300 тысяч за сутки: статистика на 14 октября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в мире

По состоянию на среду, 14 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,3 млн человек. За минувший день выявлено 313 286 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 63 тыс., в США – 51 тыс., а также в Великобритании – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,8 млн пациентов.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 270 587 человек. Умерли 5122 пациента, выздоровели – 116 562.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

  • Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Главное за 14 октября:

  • Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19.

  • По состоянию на утро 14 октября от коронавируса скончались 1 085 015 человек / заразились 38 046 018. Странами-лидерами по количеству летальных случаев являются:

    США 215 882 / 7 856 321

    Бразилия 150 689 / 5 103 408

    Индия 109 856 / 7 175 880

    Мексика 84 420 / 825 340

    Британия 43 108 / 637 708

    Италия 36 246 / 365 467

    Перу 33 419 / 853 974

    Испания 33 204 / 896 086

    Франция 32 982 / 798 257

    Иран 29 070 / 508 389

    Колумбия 28 141 / 924 098

    Аргентина 24 572 / 917 035

    Россия 22 834 / 1 318 783

  • За прошедшие сутки, 13 октября, в Черновицкой области коронавирус обнаружили в 179 буковинцев. Об этом сообщилпредседатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук у себя в Facebook

  • В Израиле до 18 октября продлили действие карантина. 15 октября комиссия проведет совещание, чтобы обсудить возможность поэтапного смягчения ограничений, сообщает Newsru.co.il.

  • Американская фармацевтическая компания Eli Lilly остановила процесс клинических испытаний собственного метода лечения COVID-19 из-за возможных проблем с безопасностью. Президент США Дональд Трамп ранее рекламировал эту компанию.

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он получил отрицательный тест на коронавирус. Глава правительства находился на карантине после контакта с зараженным.

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