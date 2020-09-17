Коронавирусом заразились более 30 млн по всему миру: статистика на 17 сентября. Обновляется

По состоянию на четверг, 17 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 30 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 307 465 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 97 тыс., в США – 40 тыс., а также в Бразилии – 37 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 945 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 162 660 человек. Умерли 3 340 пациентов, выздоровели – 72 324 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,7 млн), Индия (больше 5,0 млн) и Бразилия (более 4,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Вспышка COVID-19 начала выходить из-под контроля, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион жертв коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Главное за 17 сентября:

02:12 – Американские инфекционисты рассказали, насколько опасным может быть одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

00:56 – Врач и социолог Йельского университета (США), автор книги о коронавирусе Николас Христакис пояснил, почему COVID-19 опаснее SARS и других коронавирусов.

00:05 – Еще 9 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число жертв достигло 5025.