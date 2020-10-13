Коронавирусом заразились более 275 тысяч за сутки: статистика на 13 октября. Обновляется

По состоянию на вторник, 13 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38 млн человек. За минувший день выявлено 275 232 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 45 тыс., а также в Великобритании – 13,9 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,5 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 265 454 человека. Умерли 5015 пациентов, выздоровели – 114 410 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,1 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Страны Европы ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции. Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции.

Главное за 13 октября: