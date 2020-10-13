Коронавирусом заразились более 275 тысяч за сутки: статистика на 13 октября. Обновляется
По состоянию на вторник, 13 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38 млн человек. За минувший день выявлено 275 232 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 45 тыс., а также в Великобритании – 13,9 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,5 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 265 454 человека. Умерли 5015 пациентов, выздоровели – 114 410.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,1 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Страны Европы ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции. Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции.
Главное за 13 октября:
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В США коронавирус зафиксирован уже у 8 млн человек. При этом 5,1 млн человек побороли болезнь и 220 тыс. скончались.
Во всем мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 38 млн. Из них 28,5 млн человек выздоровели и почти 1,1 млн скончались.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил повторное введение в стране локальных режимов изоляции роста количества новых случаев заболевания COVID-19.