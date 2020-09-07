Коронавирусом заразились более 27 млн по всему миру: статистика на 7 сентября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 235 680 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 91 тыс., в США – 31 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс.

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Коронавирусом заразились более 27 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 138 068 человек. Умерли 2 877 пациентов, выздоровели – 62 606 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,4 млн), Бразилия (более 4,1 млн) и Индия (больше 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 7 сентября. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 7 сентября:

01:53 – В Черновицкой области за сутки зафиксировано 159 новых случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Всего в регионе заразился уже 11 431 человек, выздоровели – 6 689.

01:11 – Большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них.

Согласно опросу, 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.

00:05 – Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Sputnik V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла испытания в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

23:59 – Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что готов сделать прививку от коронавируса хоть "завтра", даже если из-за этого он проиграет выборы 2020 года президенту Дональду Трампу.

23:20 – В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб. Общее число летальных случаев в городе – 4921. Накануне сообщалось о смерти 14 человек.

22:17 – Инфицированная COVID-19 украинка пожаловалась, что не смогла добиться бесплатного теста на коронавирус несмотря на температуру и другие симптомы, а также заражение своего ребенка и других контактных с ней людей. В итоге она сделала платный тест за 1 820 гривен.

20:56 – Известный украинский адвокат, теле- и радиожурналист Алексей Шевчук сообщил в Facebook, что заразился COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, но отправляется на карантин.

19:50 – Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал паломников, которые прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, пройти тестирование на коронавирус. Он подчеркнул, что Тора обязывает внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека.

19:37 – В Дании запретили проводить публичные мероприятия, на которых присутствуют более 50 человек, а также ограничили часы работы заведений общественного питания из-за вспышки заражений COVID-19. Об этом сообщила газета The Guardian.

19:05 – Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, заразившегося коронавирусом COVID-19 на прошлой неделе, улучшается. Об этом сообщило итальянское ТВ.

19:00 – Сразу две фармацевтические компании впервые представили потенциальные китайские вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают азиатские СМИ. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине. Сейчас вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеются получить разрешение на их использование до конца 2020 года.

18:54 – За шесть месяцев с начала пандемии коронавируса количество зараженных COVID-19 в Молдове превысило 40 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, представленные в 7 сентября министерством здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

18:50 – Нацполиция и Госпродпотребслужба будут принимать меры государственного реагирования в случае выявления фактов неисполнения местными органами власти противоэпидемических мероприятий на территории "красных" зон. Такое поручение дали на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

18:10 – Украинцы пожаловались на ужасные условия в инфекционном отделении Лановецкой центральной районной больницы (Тернопольская область), где лечат больных COVID-19.

17:42 – Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что нынешняя пандемия из-за коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

17:12 – 14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей. Как сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации, в общем по состоянию на 7 сентября онлайн учится 1 547 детей.

15:00 – Правительство Грузии сократило обязательный карантин для всех приезжающих в страну с 12 дней до 8.

14:25 – Бренды швейцарских часов Ulysse Nardin и Girard-Perregaux сокращают четверть своего персонала (порядка 100 рабочих мест) после того, как продажи упали из-за кризиса с коронавирусом.

12:15 – По состоянию на утро 7 сентября коронавирус в Киеве подтвердили у 15 276 человек. У 244 из них заболевание обнаружили за последние сутки. От COVID-19 скончались всего 242 пациента (+2 за сутки).

11:55 – В Министерстве здравоохранения заявили, что заражение гриппом во время пандемии коронавируса представляет еще большую опасность для здоровья людей, и призвали делать прививки.

Обеспеченность Украины вакцинами. МОЗ Украины

11:38 – Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан поддержали инициативу об официальном почтении памяти погибших от коронавируса в Германии. С начала эпидемии в стране скончались 9 300 человек, пишет Spiegel.

10:55 – В Израиле с 6 сентября в 40 населенных пунктах "красной зоны" ввели комендантский час. Жителям запретили передвигаться с 19:00 до 05:00, а также закрыли учебные заведения, за исключением специального образования, сообщает newsru.co.il.

10:45 – Индия вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19. Несмотря на это, власти решили послабить в стране карантин.

10:25 – Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года. По его словам, за это время удастся привить большинство населения страны, пишет "Интерфакс".

09:45 – По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине официально подтверждены 138 068 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 174 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2 877 человек (+31 за сутки), а 62 606 пациентов (+379) полностью побороли болезнь.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4406 случаев;

Волынская область – 5883 случая;

Днепропетровская область – 2767 случаев;

Донецкая область – 1630 случаев;

Житомирская область – 3746 случаев;

Закарпатская область – 8091 случай;

Запорожская область – 1931 случай;

Ивано-Франковская область – 10 348 случаев;

Кировоградская область – 858 случаев;

г. Киев – 15 276 случаев;

Киевская область – 6278 случаев;

Львовская область – 15 881 случай;

Луганская область – 434 случая;

Николаевская область – 1665 случаев;

Одесская область – 8525 случаев;

Полтавская область – 973 случая;

Ривненская область – 9762 случая;

Сумская область – 1963 случая;

Тернопольская область – 7390 случаев;

Харьковская область – 10 972 случаи;

Херсонская область – 500 случаев;

Хмельницкая область – 3195 случаев;

Черновицкая область – 11 272 случаи;

Черкасская область – 1950 случаев;

Черниговская область – 2372 случая.

09:00 – За минувшие сутки, 6 сентября, в материковой части Китая зафиксировали 12 завозных случаев активной формы COVID-19. Также в стране зарегистрировали 17 пациентов с бессимптомным течением заболевания.

05:40 – Ученые предположили, что национальные особенности питания влияют на смертность от коронавирусной инфекции. Названы "безопасные" продукты.

01:25 – За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 14 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 6 сентября число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4905 человек. Накануне сообщалось о смерти 13-ти больных.

00:05 – Вспышку коронавируса зафиксировали в Германии на одном из мясокомбинатов. У 14-ти сотрудников мясоперерабатывающей компании в городе Хаттен (южнее Ольденбурга) выявлен коронавирус нового типа.