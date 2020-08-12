Коронавирусом заразились более 250 тысяч за сутки: статистика на 12 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 12 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 20,5 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 259,5 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 61 тыс., в США – 54,5 тыс., а также в Бразилии – 54,9 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 83 115 человек, скончались в период пандемии – 1 951.

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Коронавирусом заразились более 20,5 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 83 115 человек. Умер 1 951 пациент, выздоровели – 44 934.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,3 млн), Бразилия (свыше 3,1 млн) и Индия (больше 2,3 млн).

Нейробиологи из США считают, что коронавирус может иметь гораздо больше негативных последствий для организма, чем ученые предполагали ранее.

В нескольких областях Украины в последнее время фиксируется стремительный рост случаев COVID-19, тогда как в девяти регионах количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 12 августа:

01:03 – У почти всей семьи украинского журналиста Юрия Бутусова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Он рассказал, что изначально симптомов инфекции ни у кого не было.

00:05 – В Одесской областной филармонии коронавирус обнаружено у шести сотрудников. Установлено, что в инфицированных было около ста контактов. По данным соцсетей, заболели, в частности, директор, его заместители и главный дирижер.

00:02 – Во Львовской ОГА заявили, что существенный рост случаев заражения в регионе связан с несоблюдением карантинных норм, особенно во время массовых празднований и отдыха.