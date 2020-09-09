Коронавирусом заразились более 240 тыс. за сутки: статистика на 9 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 9 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 341 230 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 28 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 900 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 27,9 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине на COVID-19 заразились 140 479 человек. Умерли 2934 пациента, выздоровели – 63 546 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,4 млн) и Бразилия (более 4,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской ОГА из-за распространения COVID-19.

В Херсоне начали работать специальные COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Главное за 9 сентября:

23:21 – В Москве за сутки скончались еще 11 человек с коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 4 947.

22:56 – В Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились еще 134 человека. Всего в регионе заболели уже 11 715 человек, из которых вылечились 6 860.

Данные по заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области.

22:08 – В Киевской области по состоянию на 9 сентября коронавирус обнаружен в 19 школах и 4 детсадах, сообщил глава ОГА Василий Володин.

20:49 – В Белом доме заявили, что вакцина от коронавируса появится к концу года, несмотря на приостановку разработки фирмой AstraZeneca.

20:10 – В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея.

19:04 – В Нидерландах количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 1 140 человек за сутки, заявил министр здравоохранения страны Хюго де Йонге.

По его словам, количество инфицированных увеличивается среди молодежи.

Всего в стране заболели 77 688 человек, из которых 6 246 пациентов скончались.

18:25 – В Украине есть случаи заболевания коронавирусом среди руководителей центральных органов власти, однако их количество неизвестно, потому что статистика не ведется, заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

18:02 – За минувшие сутки в Молдове зарегистрированы 588 новых случая заражения коронавирусом. Также девять человек скончались, сообщили в Минздраве.

Всего в стране уже 41 144 зараженных, из которых 29 420 человек вылечились.

16:30 – Во Львовской области пять школ перешли на дистанционное обучение: три учебных заведения осуществляют обучение дистанционно, поскольку среди учащихся или сотрудников обнаружили инфицированных коронавирусом, а еще две школы – по технических проблем и ремонта.

Остальные 1188 школ Львовской области начали учебный год в штатном режиме.

15:20 – В Тернопольской области из-за большого количества новых зараженных COVID-19 кареты "скорой помощи" часами ждут, чтобы госпитализировать пациентов.

13:15 – В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии в стране запретили культурные, спортивные и массовые мероприятия численностью свыше 200 человек (внутри помещений и на открытых площадках). Также запрещено проведение свадеб и торжеств, похорон и ритуальных мероприятий. Еще переносится открытые театров, кинотеатров, детских центров.

Кроме того в Грузии отменили все культурно-развлекательные мероприятия в Тбилиси на праздник "Тбилисоба".

12:20 – В Китае представили три вакцины, которые должны побороть COVID-19.

11:50 – За сутки 8 сентября в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 142 летальных исхода, полностью выздоровело еще 6 409 человек, сообщил оперативный штаб.

11:45 – За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 68 новых случаев коронавируса среди военнослужащих, сообщили на странице Командования Медицинских сил в Facebook.

10:05 – В Министерстве здравоохранения Украины не исключают вероятности введения режима "красной зоны" на территории всей страны.

10:00 – По состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 551 – обнаружен за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2 979 человек (+45 за сутки), а 64 703 пациента (+1 157) полностью побороли болезнь.

09:44 – За минувшие сутки, 8 сентября, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 310 человек. Всего в столице заболело 15 821 человек.

09:25 – Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом. Он показал киевлянам, как врачи борются с COVID-19 и призвал не пренебрегать правилами карантина.

08:58 – В Греции произошел пожар в крупнейшем лагере для мигрантов "Мория" на острове Лесбос, где было зафиксировано 35 случаев инфицирования COVID-19.

07:20 – Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

06:05 – На Черниговщине зафиксировали вспышку коронавируса.

05:40 – В Турции 8 сентябряусилили карантин из-за резкого роста количества зараженных коронавирусом. Власти ввели обязательный масочный режимво всех общественных местах и даже на пляжах.

02:11 – Сенат США 10 сентября проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

00:29 – Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина отправили на лечение в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр". Ранее он лечился от коронавируса дома.

00:10 – Во Франции зарегистрировали 6,5 тыс. случаев COVID-19, скончались 39 человек. Показатель новых выявленных инфицированных в сравнении с предыдущим днем вырос более чем на 2 тысячи.