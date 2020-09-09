Коронавирусом заразились более 240 тыс. за сутки: статистика на 9 сентября. Обновляется

Коронавирусом заразились более 240 тыс. за сутки. Коллаж

По состоянию на среду, 9 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 341 230 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 28 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 900 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 27,7 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине на COVID-19 заразились 140 479 человек. Умерли 2934 пациента, выздоровели – 63 546 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,3 млн) и Бразилия (более 4,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской ОГА из-за распространения COVID-19.

В Херсоне начали работать специальные COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 9 сентября:

02:11 – Сенат США 10 сентября проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

00:29 – Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина отправили на лечение в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр". Ранее он лечился от коронавируса дома.

00:10 – Во Франции зарегистрировали 6,5 тыс. случаев COVID-19, скончались 39 человек. Показатель новых выявленных инфицированных в сравнении с предыдущим днем вырос более чем на 2 тысячи.

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