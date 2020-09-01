Коронавирусом заразились более 240 тыс. за сутки: статистика на 1 сентября. Обновляется

Коронавирусом заразились более 240 тыс. за сутки. Коллаж

По состоянию на вторник, 1 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 25,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 244 557 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 68 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 48 тыс.

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Коронавирусом заразились более 25,6 млн человек в мире. worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 121 215 человек. Умерли 2 557 пациентов, выздоровели – 57 114 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,1 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (больше 3,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

В Украине с конца мая почти в 4 раза выросло количество людей, которые были госпитализированы с коронавирусом.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 1 сентября:

01:45 – В Черновицкой области зафиксировали 117 новых случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Всего в области уже более 10 420 тысяч инфицированных.

01:02 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вспышки коронавируса в стране вызваны проведением массовых мероприятий, которые не связаны с производственными процессами.

Он пояснил, что речь идет о праздновании дней рождения, свадеб или других праздников, на которые собирается много людей.

00:57 – На Николаевщине усилили карантин. В частности, региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС дополнительно запретила:

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

дискотек;

работу развлекательных заведений (ночных клубов)

деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

00:28 – Почти у каждого американца, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, были и другие хронические заболевания. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 94% жертв COVID-19 страдали ожирением, высоким давлением, диабетом, сердечными или почечными заболеваниями.

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