Коронавирусом заразились более 23 млн по всему миру: статистика на 25 августа. Обновляется
По состоянию на вторник, 25 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 23,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 212 тыс. новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 21 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 106 757 человек, скончались в период пандемии – 2 293.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 106 757 человек. Умерли 2293 пациента, выздоровели – 52 524.
Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (больше 3,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.
В Украине с понедельника, 24 августа, начало действовать новое карантинное зонирование регионов.
Главное за 25 августа:
06:10 – Ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом. Им стал 33-летний местный житель из Гонконга (Китай).
05:20 – Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, сообщает NBC News.
04:30 – За минувшие сутки коронавирус в мире обнаружили у 212 466 человек, скончались 4 328 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
03:25 – Уроженка Италии Анжела Гутор, которая отметила 107-летие и переболела коронавирусом, раскрыла способ, позволивший ей прожить так долго.