Коронавирусом заразились более 23 млн по всему миру: статистика на 25 августа. Обновляется

Коронавирусом заразились более 23 млн по всему миру. Коллаж

По состоянию на вторник, 25 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 23,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 212 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 21 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 106 757 человек, скончались в период пандемии – 2 293.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 23,8 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 106 757 человек. Умерли 2293 пациента, выздоровели – 52 524 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (больше 3,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.

В Украине с понедельника, 24 августа, начало действовать новое карантинное зонирование регионов.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 25 августа:

05:20 – Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, сообщает NBC News.

04:30 – За минувшие сутки коронавирус в мире обнаружили у 212 466 человек, скончались 4 328 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

03:25 – Уроженка Италии Анжела Гутор, которая отметила 107-летие и переболела коронавирусом, раскрыла способ, позволивший ей прожить так долго.

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