Коронавирусом заразились более 220 тыс. человек за сутки: статистика на 20 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на понедельник, 20 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 14,6 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 220 073 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 65 тыс., Индии – 40 тыс., а также Бразилии – 24 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились более 14,6 млн человек worldometers.info

Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 58 842 человека. Умерли 1485 пациентов, выздоровели – 30 879.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,8 млн), Бразилия (более 2 млн) и Индия (более 1 млн).

Сыпь в ротовой полости (энантема) может быть самым первым симптомом коронавируса нового типа.

Врач сделала подробный анализ о том, какие тесты на COVID-19 делают в Украине и чем они отличаются.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу. РНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. РНБО

Главное за 20 июля:

07:40 – От коронавируса вылечились почти 70% больных буковинцев. За прошедшие сутки выздоровел 81 житель Буковины, всего от COVID-19 вылечились 3 505 больных. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

07:05 – Украинский врач Ярослав Глагола рассказал об опасности коронавирусной инфекции, поскольку ее развитие трудно предсказать. По его словам, больному может стать плохо мгновенно, пишет "ТСН".

"Этот коронавирус – и чрезвычайно заразен, и коварен. Над больными буквально трусимся. Потому что заходишь в палату – все хорошо. Ни тяжести, ни одышки. Пациент нормально с тобой разговаривает, шутит. А спустя час – резкое ухудшение состояния в виде удушья. И оно прогрессирует", – сказал врач.

06:00 – Иммунолог сказала, кто рискует повторно заразиться COVID-19

05:25 – Вирусолог считает, что вторая волна коронавируса обойдет крупные города. При этом рост заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет неизбежен.