Коронавирусом заразились более 22 млн: статистика на 20 августа. Обновляется

По состоянию на четверг, 20 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 22 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 271 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 69 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 48 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 96 403 человек, скончались в период пандемии – 2 144.

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Коронавирусом заразились более 22 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 96 403 человека. Умерли 2144 пациента, выздоровели – 49 737.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,6 млн), Бразилия (свыше 3,4 млн) и Индия (больше 2,7 млн).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.

Главное за 19 августа:

01:02 – В Испании за последние сутки подтвердили 3 715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым ежедневным антирекордом с момента выхода страны из режима строгой изоляции, сообщает Reuters.

00:50 – Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.

00:11 – В Москве за сутки 19 августа скончались 11 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице РФ достигло 4698 человек.