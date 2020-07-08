Коронавирусом заразились более 200 тыс. за сутки: статистика на 8 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на среду, 8 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 200 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 55 тыс., Бразилии – 48,5 тыс., а также Индии – 23 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусов в мире заразились почти 12 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 49 607 человек. Умерли 1 283 пациента, выздоровели – 22 193.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3 млн), Бразилия (более 1,6 млн) и Индия (более 743 тыс.). Россия занимает четвертое место с 694 тыс. инфицированных.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире ускоряется. По его словам, пик пандемии еще не достигнут.

Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности передачи коронавируса по воздуху.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 8 июля:

07:00 – Конституционный суд Украины 8 июля продолжит рассмотрение дела о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров о введении карантина. Его могут признать незаконным.

05:32 – Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября. По его словам, дети пойдут в школу.

03:45 – Ученые предупредили о появлении нового коронавируса.

01:50 – Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине может быть около 150 тысяч человек, заболевших коронавирусом – в три раза больше, чем подтверждено официально.

01:30 – В Москве произошел пожар на крыше научного исследовательского института, в котором ведется разработка вакцины от COVID-19.

00:49 – Президент Украины Владимир Зеленский пожелал своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса.

"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", – написал глава государства в Twitter.