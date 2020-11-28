Коронавирусом заразились 62 млн человек по всему миру: статистика на 28 ноября. Обновляется

По состоянию на субботу, 28 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 62 млн человек. За минувший день выявлено 613 146 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 164 тыс., Индии – 41 тыс. и Бразилии – 33 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 693 407 человек. Умерли 11 909 пациентов, выздоровели – 326 238.

Больше всего случаев инфицирования остается в США (13,2 млн), Индии (9,3 млн) и Бразилии (6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Большинство граждан Украины поддерживают введение полного локдауна в стране в декабре. По данным опроса, усиление карантинных мер поддержали 58% против 42%.

Главное за 28 ноября: