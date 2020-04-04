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4 апреля • обновлено в 21:22
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Беременная избранница Джонсона заразилась коронавирусом: девушка сделала заявление

2.6т
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Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс заразилась новым коронавирусом COVID-19.

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Об этом 31-летняя женщина сообщила в субботу, 4 апреля, на своей странице в Twitter. Она написала, что "провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса".

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Quien

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Daily Mail

Саймондс добавила, что ей не нужно было сдавать тест. После семи дней отдыха женщина, по ее словам, чувствует себя "сильнее и идет на поправку".

"Быть беременной с COVID-19 весьма беспокоит", – призналась она.

Кэрри Саймондс

Кэрри Саймондс

Daily Mail

Беременная избранница Джонсона заразилась коронавирусом

Скриншот

Джонсон и Саймондс

Джонсон и Саймондс

The Sun

Как писал OBOZREVATEL, о помолвке и том, что пара ждет ребенка, Джонсон и Саймондс официально объявили 29 февраля.

27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения Соединенного Королевства.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Теги
фотографии политика беременность
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
вообще пофиг
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