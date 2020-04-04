Беременная избранница Джонсона заразилась коронавирусом: девушка сделала заявление

Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс заразилась новым коронавирусом COVID-19.

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Об этом 31-летняя женщина сообщила в субботу, 4 апреля, на своей странице в Twitter. Она написала, что "провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса".

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Quien

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Daily Mail

Саймондс добавила, что ей не нужно было сдавать тест. После семи дней отдыха женщина, по ее словам, чувствует себя "сильнее и идет на поправку".

"Быть беременной с COVID-19 весьма беспокоит", – призналась она.

Кэрри Саймондс Daily Mail

Скриншот

Джонсон и Саймондс The Sun

Как писал OBOZREVATEL, о помолвке и том, что пара ждет ребенка, Джонсон и Саймондс официально объявили 29 февраля.

27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения Соединенного Королевства.

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