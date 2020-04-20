Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется

Тимур Григоренко Мир 07:25, 20.04.2020 Обновлено: 07:29, 20.04.2020

Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

В Украине китайским вирусом заразились 5,5 тысяч человек. Наибольшее количество больных в Чернивецкой области и Киеве.

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Эпидемия COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 5449 человек. Умерли 141 человек, 347 побороли болезнь.

  • Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 889 человек, Киеве – 801, Ивано-Франковской – 480, Тернопольской – 390 и Винницкой области – 330.

  • По всему миру умерли уже больше 165 тысяч человек. Количество зараженных почти 2,5 млн.

  • Почти 617 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 20 апреля:

07:10 – В США количество жертв превысило 40 тысяч (из них более 18 тыс. – в штате Нью-Йорк).

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Мир

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