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20 апреля • обновлено в 07:30
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Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

В Украине китайским вирусом заразились 5,5 тысяч человек. Наибольшее количество больных в Чернивецкой области и Киеве.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Эпидемия COVID-19

Эпидемия COVID-19

Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 5449 человек. Умерли 141 человек, 347 побороли болезнь.

  • Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 889 человек, Киеве – 801, Ивано-Франковской – 480, Тернопольской – 390 и Винницкой области – 330.

  • По всему миру умерли уже больше 165 тысяч человек. Количество зараженных почти 2,5 млн.

  • Почти 617 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 20 апреля:

07:10 – В США количество жертв превысило 40 тысяч (из них более 18 тыс. – в штате Нью-Йорк).

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели почти 2,4 миллиона человек, погибли – более 164 тысяч.

  • В лаборатории Уханя хранили коронавирус в сломанном холодильнике: всплыли фото.

  • Ученые пообещали к сентябрю миллионы доз вакцины от COVID-19.

  • Украина решила закупить лекарство от коронавируса, получившее успех в США.

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