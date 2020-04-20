Коронавирусом заболело почти 2,5 человек: статистика в мире и Украине на 20 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.
В Украине китайским вирусом заразились 5,5 тысяч человек. Наибольшее количество больных в Чернивецкой области и Киеве.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Эпидемия COVID-19
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 5449 человек. Умерли 141 человек, 347 побороли болезнь.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 889 человек, Киеве – 801, Ивано-Франковской – 480, Тернопольской – 390 и Винницкой области – 330.
По всему миру умерли уже больше 165 тысяч человек. Количество зараженных почти 2,5 млн.
Почти 617 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.
Главное за 20 апреля:
07:10 – В США количество жертв превысило 40 тысяч (из них более 18 тыс. – в штате Нью-Йорк).
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.