Коронавирусом заболели тысячи людей за сутки: опубликованы свежие данные

По состоянию на утро субботы, 14 марта, в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки количество инфицированных выросло более чем на девять тысяч человек.

От COVID-2019 скончались 453 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

С начала распространения китайского вируса всего умерло 5 429 человек. При этом вылечить удалось 71 694 заболевших (+1 336 за последние сутки).

Карта распространения вируса:

В Италии, которая является лидером по смертности от коронавируса, зафиксировали 250 случаев смерти за сутки. Больных стало на 2,5 тысячи больше. В Германии заразились почти тысяча человек. Еще 800 зараженных госпитализировали во Франции.

В Южной Корее в пятницу выздоровело 200 человек. При этом коронавирусом заболели 107 граждан. В Китае зафиксировали 11 новых случаев заболевания, за сутки вылечили 1 430 человек.

В России за последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения китайским коронавирусом. Большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны, среди которых Италия, Франция и Австрия.

Коронавирус Страна

Президент США Дональд Трамп 13 марта объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. По последним данным, от вируса в США умерло 47 человек. Всего заболело 2 174 человек, из которых 31 – вылечился.

Коронавирус добрался до Уругвая, Гватемалы, Мавритании, Суринама и в бывший Свазиленд на юге Африки, пишут РИА Новости. В Эквадоре в пятницу зафиксировали первую смерть.

Последняя сводка о коронавирусе на 13 марта.

Всего в мире подтверждено 132758 случаев заражения, из них в Китае - 80991, где умерли 3180 человек.

За пределами Китая подтверждено 51767 случаев в 122 странах, скончались 1775 человек.

В Италии умерло уже 1016 человек, заражено 15113 pic.twitter.com/k1SgkjOcqo — ООН (@UnitedNationsRU) March 14, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.

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