Коронавирусом заразились рекордные почти 300 тысяч за сутки: статистика на 23 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на четверг, 23 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 15,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 279 857 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 71,9 тыс., в Бразилии – 65 тыс., а также в Индии – 45 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 15,3 млн по всему миру (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 60 995 человек. Умерли 1 534 пациента, выздоровели – 33 172.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,1 млн), Бразилия (свыше 2,2 млн) и Индия (больше 1,2 млн).

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация от COVID-19 массово начнется не раньше 2021 года.

В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 23 июля:

09:03 – Детям до двух лет носить защитную медицинскую маску противопоказано из-за риска задохнуться.

08:50 – Украина находится на десятом месте в Европе по количеству случаев коронавируса. Тогда как в мире по этому же показателю наша страна занимает 36 место. Но при этом украинцам удастся справиться с пандемией, заверил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

07:05 – Канадцам посоветовали заниматься сексом через дырку в стене из-за COVID-19. Для большей безопасности врачи рекомендуют при этом надевать маску или защитный щиток.

04:00 – Мир может скоро получить вакцину от COVID-19. OBOZREVATEL выяснил, кого привьют первыми и как далеко в очереди Украина.

00:41 – У работников Летичевского районного суда Хмельницкой области был подтвержден диагноз COVID-19, однако учреждение решило не останавливать работу.

00:40 – Количество смертей, связанных с коронавирусом в Шотландии, опустилось до самого низкого с начала пандемии уровня. В течение прошлой недели зарегистрировано всего 6 смертей, сообщает ВВС. В апреле, на пике эпидемии, коронавирус еженедельно становился причиной около 600 смертей. По данным последнего отчета, коронавирус указан подтвержденной или вероятной причиной 4193 смертей в Шотландии (за все время эпидемии).

00:33 – В бразильском штате Сан-Паулу было зарегистрировано 16777 новых случаев коронавируса за сутки – это второе по величине ежедневное число с начала пандемии. Новые случаи доводят общее число заболевших в самом густонаселенном штате страны до 439 тысяч человек.

00:24 – В Киеве продолжают фиксировать стабильно высокие показатели по заболеваемости, заявила Госпродпотребслужба. В столице регулярно фиксируют большое количество локальных очагов (за последние сутки – семь).