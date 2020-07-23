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Коронавирусом заболели рекордные почти 300 тысяч за сутки: статистика на 23 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко
Мир
1,0 т.
Коронавирус в Украине и мире

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на четверг, 23 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 15,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 279 857 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 71,9 тыс., в Бразилии – 65 тыс., а также в Индии – 45 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 15,3 млн по всему миру

Заразились более 15,3 млн по всему миру (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразилось 60 995 человек. Умерли 1 534 пациента, выздоровели – 33 172.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,1 млн), Бразилия (свыше 2,2 млн) и Индия (больше 1,2 млн).

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация от COVID-19 массово начнется не раньше 2021 года.

  • В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 23 июля:

07:05 – Канадцам посоветовали заниматься сексом через дырку в стене из-за COVID-19. Для большей безопасности врачи рекомендуют при этом надевать маску или защитный щиток.

04:00 – Мир может скоро получить вакцину от COVID-19. OBOZREVATEL выяснил, кого привьют первыми и как далеко в очереди Украина.

00:41 – У работников Летичевского районного суда Хмельницкой области был подтвержден диагноз COVID-19, однако учреждение решило не останавливать работу.

00:40 – Количество смертей, связанных с коронавирусом в Шотландии, опустилось до самого низкого с начала пандемии уровня. В течение прошлой недели зарегистрировано всего 6 смертей, сообщает ВВС. В апреле, на пике эпидемии, коронавирус еженедельно становился причиной около 600 смертей. По данным последнего отчета, коронавирус указан подтвержденной или вероятной причиной 4193 смертей в Шотландии (за все время эпидемии).

00:33 – В бразильском штате Сан-Паулу было зарегистрировано 16777 новых случаев коронавируса за сутки – это второе по величине ежедневное число с начала пандемии. Новые случаи доводят общее число заболевших в самом густонаселенном штате страны до 439 тысяч человек.

00:24 – В Киеве продолжают фиксировать стабильно высокие показатели по заболеваемости, заявила Госпродпотребслужба. В столице регулярно фиксируют большое количество локальных очагов (за последние сутки – семь).

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