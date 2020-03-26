В мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом.

Согласно официальной статистике, состоянием на 18:30 скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысячи.

Больше всего заболевших обнаружено в таких странах:

Китай – 81 285;

США – 74 982;

Италия – 74 386;

Испания – 56 197;

Германия – 41 519;

Иран – 29 406;

Франция – 25 233;

Швейцария – 11 712;

Великобритания – 9 849;

Южная Корея – 9 241;

Отметим, из первой десятки меньше всего летальных случаев в Южной Корее (131), Швейцарии (191) и Германии (239). Больше всего – в Италии (7 503), Испании (4 145) и Китае (3 287).

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

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Коронавирус в Украине. Инфографика ЦОЗ

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