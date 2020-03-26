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26 марта • обновлено в 19:31
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Коронавирусом заболели более 500 тысяч человек: опубликована статистика

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В мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом.

Согласно официальной статистике, состоянием на 18:30 скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысячи.

Больше всего заболевших обнаружено в таких странах:

  • Китай – 81 285;

  • США – 74 982;

  • Италия – 74 386;

  • Испания – 56 197;

  • Германия – 41 519;

  • Иран – 29 406;

  • Франция – 25 233;

  • Швейцария – 11 712;

  • Великобритания – 9 849;

  • Южная Корея – 9 241;

Отметим, из первой десятки меньше всего летальных случаев в Южной Корее (131), Швейцарии (191) и Германии (239). Больше всего – в Италии (7 503), Испании (4 145) и Китае (3 287).

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

В Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и лишь один вылечился.

Коронавирус в Украине. Инфографика

Коронавирус в Украине. Инфографика

ЦОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней. В Центре общественного здоровья Украины дали советы о том, как от него уберечься.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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