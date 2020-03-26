В мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом.
Согласно официальной статистике, состоянием на 18:30 скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысячи.
Больше всего заболевших обнаружено в таких странах:
Китай – 81 285;
США – 74 982;
Италия – 74 386;
Испания – 56 197;
Германия – 41 519;
Иран – 29 406;
Франция – 25 233;
Швейцария – 11 712;
Великобритания – 9 849;
Южная Корея – 9 241;
Отметим, из первой десятки меньше всего летальных случаев в Южной Корее (131), Швейцарии (191) и Германии (239). Больше всего – в Италии (7 503), Испании (4 145) и Китае (3 287).
Статистика по коронавирусу
скриншот, worldometers.info
Статистика по коронавирусу
скриншот, worldometers.info
Статистика по коронавирусу
скриншот, worldometers.info
В Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и лишь один вылечился.
Коронавирус в Украине. Инфографика
ЦОЗ
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