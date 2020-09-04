Коронавирусом заболели более 26 млн по всему миру: статистика на 4 сентября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 4 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 26,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 287 408 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 84 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 44 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 128 228 человек. Умерли 2 710 пациентов, выздоровели – 59 676.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,2 млн), Бразилия (более 4 млн) и Индия (больше 3,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области через две недели.
В Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина. С полным списком регионов можно ознакомиться по ссылке.
Главное за 4 сентября:
00:11 – Минимальный уровень мутации COVID-19 с декабря 2019 года позволяет предположить, что одной эффективной вакцины будет достаточно для борьбы с глобальной пандемией. К такому выводу пришли американские биологи.
23:08 – В.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных учреждений в условиях пандемии. Он поспорил в прямом эфире.