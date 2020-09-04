Коронавирусом заболели более 26 млн по всему миру: статистика на 4 сентября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 4 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 26,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 287 408 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 84 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 44 тыс.

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Коронавирусом заразились более 26,4 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 128 228 человек. Умерли 2 710 пациентов, выздоровели – 59 676 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,2 млн), Бразилия (более 4 млн) и Индия (больше 3,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области через две недели.

В Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина. С полным списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 4 сентября:

00:11 – Минимальный уровень мутации COVID-19 с декабря 2019 года позволяет предположить, что одной эффективной вакцины будет достаточно для борьбы с глобальной пандемией. К такому выводу пришли американские биологи.

23:08 – В.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных учреждений в условиях пандемии. Он поспорил в прямом эфире.