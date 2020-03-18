Коронавирусом за сутки заразились свыше 11 тысяч: что происходит в мире

По состоянию на среду, 18 марта, в мире уже более 198 тысяч человек заражены коронавирусом COVID-19, а скончались от заболевания около 7,9 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometer. Более 81 тыс. человек во всем мире уже выздоровели.

Всего за сутки, по данным ВОЗ, заразились более 11 тысяч человек.

Коронавирусом за сутки заразились свыше 11 тысяч человек

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 881)

Италия (31 506) – 3 526 новых случаев за сутки, +345 смертей (всего в Италии 10 349 новых инфицированных за последние трое суток)

Иран (16 169) – 1 178 новых случаев за сутки, +135 смертей

Испания (11 409) – 1 467 новых случаев за сутки, +168 смертей

Германия (9 352) – рекордные для страны 2080 новых случаев за сутки, но лишь +7 смертей

Южная Корея впервые опустилась на 6-е место (8320), далее следуют Франция (7730) и США (5 871) – в каждой из этих двух стран за сутки выявлено более 1 тыс. новых случаев. Закрывают десятку Швейцария (2742) и Великобритания (1950).

Всего на планете уже 15 стран, где число случаев заболевания превысило 1 тысячу. Кроме названных, это Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия и Австрия.

worldometers.info

worldometers.info

Первый человек умер от коронавируса в Турции. Там число инфицированных уже достигло 98.

Черногория стала последней страной Европы, в которой официально подтвердили случаи нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.

В китайской провинции Хубэй – очаге распространения эпидемии коронавируса – новых случаев заражения не обнаружено.

Совбез ООН отложил очередное заседание в связи с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине число выявленных случаев инфицирования 17 марта увеличилось до 14 человек (в Черновицкой области — 10, в Житомирской — 1, в Киевской области — 1, в Киеве — 2). Два из этих случаев — летальные.

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