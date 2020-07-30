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Коронавирусом за сутки заболели еще почти 300 тыс.: статистика на 30 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирусом за сутки заболели еще почти 300 тысяч

Коронавирусом за сутки заболели еще почти 300 тысяч.

По состоянию на четверг, 30 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 17,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 290 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 66 тыс., в Бразилии – 70 тыс., а также в Индии – 52 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 17,1 млн человек в мире.

Коронавирусом заразились более 17,1 млн человек в мире. worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом.

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразились 67 579 человек. Умерли 1650 пациентов, выздоровели – 37 394.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,5 млн), Бразилия (свыше 2,5 млн) и Индия (больше 1,5 млн).

  • В ВОЗ заявили, что рост количества инфицированных COVID-19 среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости в Европе.

  • Ученые выяснили, что вирус, похожий на SARS-CoV-2, мог быть найден еще в 2012 году: им могли заразится шесть шахтеров, трое из которых умерли.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 30 июля:

01:02 – Президент США Дональд Трамп вновь заявил об эффективности гидроксихлорохина для лечения коронавируса, несмотря на то, что главный инфекционист страны отрицает это.

"Я верю в гидроксихлорохин. Я использовал его. Многие, многие люди со мной согласны", – приводит слова главы государства "Голос Америки".

00:20 – В Бразилии количество людей, зараженных коронавирусом, превысило 2,5 млн. Из них 1,7 млн пациентов вылечились и более 90 тыс. скончались.

Коронавирус
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