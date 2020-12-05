В мире COVID-19 заразилось рекордное количество людей за сутки: статистика на 5 декабря
По состоянию на субботу, 5 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 66 млн человек. За минувший день выявлено 684 537 новых инфицированных, что стало новым рекордом по числу новых зараженных в сутки.
Всего от болезни скончались более 1,5 млн пациентов, а выздоровели – почти 46 млн. Больше всего больных COVID-19 в США – 14,8 млн (+ 235 272 за сутки), Индии – 9, млн (+ 36 638) и Бразилии – 6,5 млн (+ 47 435).
В Европе больше всего зараженных в России – 2,4 млн человек, Франции – 2,3 млн и Испании – 1,7 млн.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 801 716 человек. Умерли 13 421 пациентов, выздоровели – 412 533
По данным портала Worldometers, Украина занимает 17 место в мире по числу зараженных вирусом.
Генсек ООН призвал мир объединиться в борьбе с COVID-19.
В Украине из-за коронавируса намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна.
Главное за 5 декабря декабря:
В Вооруженных силах Украины зафиксировано еще два случая летальных исходов, вызванных заболеванием COVID-19: число жертв коронавируса увеличилось до 29 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания COVID-19.
По состоянию на утро 5 декабря в ВСУ коронавирусом болеет 3168 человек. Всего за время пандемии выздоровели 7878 человек.
В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса, которые способны передаваться человеку.
СМИ сообщили, что экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заразился COVID-19 и его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 782, что стало новым максимумом с начала пандемии.
Глава Минздрава Максим Степанов назвал сроки поставки бесплатной вакцины в Украину.
СНБО назвал три области, где не было смертей от коронавируса.
В Минздраве назвали эпицентры COVID-19 в Украине.
По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки.
В Министерстве внутренних дел Украины предложили рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку. сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Доктор Евгений Комаровский рекомендовал всем инфицированным, у кого есть проблемы с дыханием, лежать на животе. Он пояснил, как это действует, и рассказал лайфхак.