В мире COVID-19 заразилось рекордное количество людей за сутки: статистика на 5 декабря

Алексей Титофф Мир 07:30, 5.12.2020 Обновлено: 16:23, 5.12.2020

По состоянию на субботу, 5 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 66 млн человек. За минувший день выявлено 684 537 новых инфицированных, что стало новым рекордом по числу новых зараженных в сутки.

Всего от болезни скончались более 1,5 млн пациентов, а выздоровели – почти 46 млн. Больше всего больных COVID-19 в США – 14,8 млн (+ 235 272 за сутки), Индии – 9, млн (+ 36 638) и Бразилии – 6,5 млн (+ 47 435).

В Европе больше всего зараженных в России – 2,4 млн человек, Франции – 2,3 млн и Испании – 1,7 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 декабря декабря:

  • В Министерстве внутренних дел Украины предложили рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку. сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

  • Доктор Евгений Комаровский рекомендовал всем инфицированным, у кого есть проблемы с дыханием, лежать на животе. Он пояснил, как это действует, и рассказал лайфхак.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Зеленский показал мастер-класс, как правильно носить маски. Фото и видео

Фабрика под Киевом сделала украшения с надписью "армия России": все детали скандала

В небо над оккупированным Крымом запустили 20-метровый флаг Украины. Фото

Польша берет медиков с украинскими дипломами, без повышения зарплат будет катастрофа, – Степанов

Будапештскому меморандуму уже 26 лет. Зачем мы отказались от ядерного оружия и почему Украину не спасли от РФ