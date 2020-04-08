Коронавирусом в мире заразились уже 1,5 миллиона человек
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире уже превысило 1,5 миллиона человек.
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По данным, представленным на сайте worldometers.info, сейчас заражен 1 501 061 человек.
Из них выздоровели более 319 тысяч, скончались – 87 830 человек.
Лидером по количеству зараженных остаются США – 422 800 (+22 465 за сутки).
По летальным случаям на первом месте Италия – 17,669 (+542 за сутки).
При этом по количеству выздоровевших после Китая (77 279) идет Испания – 48 021.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели более 2 тысяч человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.