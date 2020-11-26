Коронавирусом в мире заразились более 60 млн человек: статистика на 26 ноября. Обновляется

По состоянию на четверг, 26 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 60,7 млн человек. За минувший день выявлено 609 207 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 180 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Индии – 44 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире

Коронавирусом заразились 69,7 млн. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 661 858 человек. Умерли 11 492 пациента, выздоровели – 307 778.

Больше всего случаев инфицирования остается в США (13,1 млн), Индии (9,2 млн) и Бразилии (6,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Максим Степанов сказал, что вводить полный локдаун на новогодние праздники в Украине нужно, учитывая эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики в стране.

Днепропетровская область стала эпицентром коронавируса в нашей стране.

Главное за 26 ноября:

В Луцке посетитель супермаркета, находившийся там без защитной маски, вызвал полицию после того, как его отказались обслуживать, а когда копы сообщили ему о нарушении карантина – подрался с ними.

На Тернопольщине от COVID-19 по дороге в больницу умер волонтер из "Правого сектора", бизнесмен Игорь Цепенюк.

Правозащитница сообщила, что в Запорожье родственникам пришлось самостоятельно заносить тело умершей от коронавируса женщины в морг №4. По ее словам, тела там хранят на полу без холодильников, при этом не все они в пластиковых мешках, а некоторые обнаженные и с тряпками на лицах.