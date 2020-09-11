Коронавирусом в мире заразились более 300 тыс. за сутки: статистика на 11 сентября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 11 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 28,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 301 521 случайновых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 96 тыс., в США – 38 тыс., а также в Бразилии – 40 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 913 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 145 612 человек. Умерли 3023 пациента, выздоровели – 65 877.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,5 млн) и Бразилия (более 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.
В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.
Главное за 11 сентября:
11:00 – Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь. Она получила отрицательный тест на COVID-19, однако у нее все еще остается воспаление легких.
10:48 – В Грузии снова зарегистрировали рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки – 87.
10:28 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на новый "рекорд" по COVID-19 в Украине.
10:10 – Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки.
10:05 – Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано в четырех регионах. Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области.
10:00 – По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь.
09:52 – Ученые из России заявляют, якобы после применения 50 пациентам с коронавирусом ингаляций гелий-кислородной смесью, только одному из них потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
09:20 – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество должно обеспечить одинаковый доступ к вакцинам от нового типа коронавируса.
06:50 – Противовирусный препарат "Триазавирин" российского производства оказался эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли китайские ученые.
05:40 – Ученые из Вашингтонского университета создали соединения, которые защищают клетки человека от заражения коронавирусом.
02:30 – Во Франции за сутки зафиксирован рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.
Заразились еще 9,8 тысяч человек. Общее количество инфицированных превысило 340 тысяч, из них более 30 тысяч пациентов скончались.
02:00 – Новый тип коронавируса может более восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы, считают ученые из Китая.
01:13 – В Ривненской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.
00:20 – Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз провели создали Совет глобальной системы сотрудничества по борьбе с коронавирусом. Первое его заседание состоялось 10 сентября.
"Сегодняшний запуск Совета содействия приближает нас к глобальной цели: обеспечить доступ к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса для всех, кто в них нуждается, повсеместно", – сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
00:05– Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что почти 64% проверенных общежитий в Киеве не придерживаются карантинного режима.