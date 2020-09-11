Коронавирусом в мире заразились более 300 тыс. за сутки: статистика на 11 сентября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 11 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 28,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 301 521 случайновых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 96 тыс., в США – 38 тыс., а также в Бразилии – 40 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 913 тыс. человек.

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Коронавирусом в мире заразились более 28,3 млн. worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 145 612 человек. Умерли 3023 пациента, выздоровели – 65 877 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,5 млн) и Бразилия (более 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Главное за 11 сентября:

11:00 – Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь. Она получила отрицательный тест на COVID-19, однако у нее все еще остается воспаление легких.

10:48 – В Грузии снова зарегистрировали рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки – 87.

10:28 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на новый "рекорд" по COVID-19 в Украине.

10:10 – Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки.

10:05 – Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано в четырех регионах. Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области.

10:00 – По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь.

09:52 – Ученые из России заявляют, якобы после применения 50 пациентам с коронавирусом ингаляций гелий-кислородной смесью, только одному из них потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

09:20 – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество должно обеспечить одинаковый доступ к вакцинам от нового типа коронавируса.

06:50 – Противовирусный препарат "Триазавирин" российского производства оказался эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли китайские ученые.

05:40 – Ученые из Вашингтонского университета создали соединения, которые защищают клетки человека от заражения коронавирусом.

02:30 – Во Франции за сутки зафиксирован рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

Заразились еще 9,8 тысяч человек. Общее количество инфицированных превысило 340 тысяч, из них более 30 тысяч пациентов скончались.

02:00 – Новый тип коронавируса может более восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы, считают ученые из Китая.

01:13 – В Ривненской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

00:20 – Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз провели создали Совет глобальной системы сотрудничества по борьбе с коронавирусом. Первое его заседание состоялось 10 сентября.

"Сегодняшний запуск Совета содействия приближает нас к глобальной цели: обеспечить доступ к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса для всех, кто в них нуждается, повсеместно", – сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

00:05– Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что почти 64% проверенных общежитий в Киеве не придерживаются карантинного режима.