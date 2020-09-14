Коронавирусом в мире заразились более 240 тыс. за сутки: статистика на 14 сентября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 14 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 29,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 243 969новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 91 тыс., в США – 31 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 928 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 29,1 млн. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 154 335 человек. Умерли 3 178 пациентов, выздоровели – 68 893 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,7 млн), Индия (больше 4,8 млн) и Бразилия (более 4,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В Украине с полуночи 14 сентября начало действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Главное за 14 сентября:

04:30 – Врач пояснила, кто может создать "иммунную прослойку" от COVID-19.

00:10 – За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 4993, согласно данным оперштаба.

00:00 – Во Львове после длительного лечения от COVID-19 умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.