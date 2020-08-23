Коронавирусом в мире заразились более 23 млн: статистика на 23 августа. Обновляется

Борис Бондарь Мир 07:27, 23.08.2020 Обновлено: 07:42, 23.08.2020

По состоянию на воскресенье, 23 августа, коронавирусом в мире заразились 23,3 млн человек, скончались 808 тыс. За минувшие сутки было выявлено 261 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 69 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 50 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 102 971 человека, скончались в период пандемии – 2244 человек.

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Коронавирусом заразились более 23 млн человек в мире
(worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразился 102 971 человек. Умерли 2244 пациента, выздоровели – 51 735.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (5,8 млн), Бразилия (свыше 3,5 млн) и Индия (3 млн).

  • В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы и Радивилов.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине
СНБО
Карта распространения коронавируса в Украине
СНБО

Главное за 23 августа:

00:09 – Из-за эпидемической ситуации "Укрзалізниця" с 24 августа прекратит продажу билетов по четырем станциям: Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов.

00:06 – За сутки в мире умерли 5926 пациентов с COVID-19, выявили более 275 тысяч инфицированных, заявили в ВОЗ.

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Мир

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