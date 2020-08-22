Коронавирусом в мире заразились более 23 млн: статистика на 22 августа. Обновляется

По состоянию на субботу, 22 августа, коронавирусом в мире заразились 23,1 млн человек, скончались 803 тыс. За минувшие сутки было выявлено 258 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 69 тыс., в США – 50 тыс., а также в Бразилии – 31 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 100 643 человек, скончались в период пандемии – 2207.

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worldometers.info

worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 100 643 человека. Умерли 2207 пациентов, выздоровели – 51 078.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (5,8 млн), Бразилия (свыше 3,5 млн) и Индия (почти 3 млн).

В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы и Радивилов.

СНБО

СНБО

Главное за 22 августа:

03:40 – Высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

01:50 – Бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом в Украине уже составили около 25 млрд грн, а из соответствующего фонда использовано 16,9 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

01:14 – В Харькове из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменили парад вышиванок, который был запланирован на 23 августа по случаю Дня государственного флага.

00:23 – Намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию коронавируса. Эксперты подчеркнули, что вирусы, включая COVID-19, известны своей способностью постоянно мутировать.