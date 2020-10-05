Коронавирусом в мире заболело 249 тысяч человек за сутки: статистика на 5 октября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 5 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 249 546 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 появилось в Индии – около 75 тыс., в США – более 34 тыс., а также в Бразилии – более 8 тыс. За все время пандемии от опасной болезни скончалось уже свыше 1 млн человек. При этом одолеть ее удалось 26,6 млн пациентов.

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Темпы распространения пандемии в мире. Worldometers

Ситуация с коронавирусом в разных странах. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 230 236 человек. Умерли 4 430 пациентов, выздоровели – 101 252 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Американские ученые пришли к выводу, что на фоне коронавируса острый воспалительный синдром (MIS-A), который раньше диагностировали у инфицированных детей, может развиться также и у взрослых.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).

Карта распространения коронавируса в Украине. Пресс-служба СНБО

COVID-19 в регионах Украины. Пресс-служба СНБО

Главное за 5 октября:

За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым рекордом. С начала пандемии опасной болезнью заразился 6 441 работник силового ведомства, 5 751 выздоровел, 16 правоохранителей умерли.

Глава Минздрава Максим Степанов озвучил пошаговый алгоритм действий в случае выявления симптомов коронавируса.

Согласно расчетам Минздрава, ослабить карантин в Украине готова только одна область – Кировоградская.

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего болеет 721 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал массовый концерт Оли Поляковой в Харькове и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 за сутки в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перешла на самоизоляцию из-за контакта з человеком, инфицированного коронавирусом.

В Грузии зафиксирован новый абсолютный рекорд по суточному приросту случаев коронавируса: 578 инфицированных.

В Совете Федерации России заявили, что страна может повторно закрыть границы из-за ухудшения с коронавирусом . Вторые сутки подряд в РФ обнаружено более 10 тысяч новых больных. Всего COVID-19 заболело уже 1 225 889 россиян, скончались 21 475 (+117), выздоровели 982 324 (+3 181).

Харьковская область вновь оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки там его диагностировали еще в 446 жителей. Регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных.

В Украине официально подтверждены 230 236 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за прошедшие сутки. При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Ситуация в регионах Украины с коронавирусом, по данным Минздрава, выглядит так:

Винницкая область – 6822 случая; Волынская область – 8734 случая; Днепропетровская область – 7137 случаев; Донецкая область – 4413 случаев; Житомирская область – 6934 случая; Закарпатская область – 10219 случаев; Запорожская область – 4630 случаев; Ивано-Франковская область – 14345 случаев; Кировоградская область – 1184 случая; м. Киев – 24736 случаев; Киевская область – 9918 случаев; Львовская область – 21294 случаи; Луганская область – 1294 случая; Николаевская область – 3819 случаев; Одесская область – 14729 случаев; Полтавская область – 2965 случаев; Ривненская область – 13248 случаев; Сумская область – 5453 случая; Тернопольская область – 14421 случай; Харьковская область – 20964 случаи; Херсонская область – 1496 случаев; Хмельницкая область – 6968 случаев; Черновицкая область – 15286 случаев; Черкасская область – 4550 случаев; Черниговская область – 4677 случаев.