Коронавирусом в мире заболело 249 тысяч человек за сутки: статистика на 5 октября. Обновляется
По состоянию на понедельник, 5 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 249 546 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 появилось в Индии – около 75 тыс., в США – более 34 тыс., а также в Бразилии – более 8 тыс. За все время пандемии от опасной болезни скончалось уже свыше 1 млн человек. При этом одолеть ее удалось 26,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 230 236 человек. Умерли 4 430 пациентов, выздоровели – 101 252.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Американские ученые пришли к выводу, что на фоне коронавируса острый воспалительный синдром (MIS-A), который раньше диагностировали у инфицированных детей, может развиться также и у взрослых.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).
Главное за 5 октября:
За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым рекордом. С начала пандемии опасной болезнью заразился 6 441 работник силового ведомства, 5 751 выздоровел, 16 правоохранителей умерли.
Глава Минздрава Максим Степанов озвучил пошаговый алгоритм действий в случае выявления симптомов коронавируса.
Согласно расчетам Минздрава, ослабить карантин в Украине готова только одна область – Кировоградская.
В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего болеет 721 человек.
Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал массовый концерт Оли Поляковой в Харькове и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 за сутки в Украине.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перешла на самоизоляцию из-за контакта з человеком, инфицированного коронавирусом.
В Грузии зафиксирован новый абсолютный рекорд по суточному приросту случаев коронавируса: 578 инфицированных.
В Совете Федерации России заявили, что страна может повторно закрыть границы из-за ухудшения с коронавирусом. Вторые сутки подряд в РФ обнаружено более 10 тысяч новых больных. Всего COVID-19 заболело уже 1 225 889 россиян, скончались 21 475 (+117), выздоровели 982 324 (+3 181).
Харьковская область вновь оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки там его диагностировали еще в 446 жителей. Регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных.
В Украине официально подтверждены 230 236 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за прошедшие сутки. При этом от COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145 за сутки) полностью побороли болезнь. Ситуация в регионах Украины с коронавирусом, по данным Минздрава, выглядит так:
Винницкая область – 6822 случая;
Волынская область – 8734 случая;
Днепропетровская область – 7137 случаев;
Донецкая область – 4413 случаев;
Житомирская область – 6934 случая;
Закарпатская область – 10219 случаев;
Запорожская область – 4630 случаев;
Ивано-Франковская область – 14345 случаев;
Кировоградская область – 1184 случая;
м. Киев – 24736 случаев;
Киевская область – 9918 случаев;
Львовская область – 21294 случаи;
Луганская область – 1294 случая;
Николаевская область – 3819 случаев;
Одесская область – 14729 случаев;
Полтавская область – 2965 случаев;
Ривненская область – 13248 случаев;
Сумская область – 5453 случая;
Тернопольская область – 14421 случай;
Харьковская область – 20964 случаи;
Херсонская область – 1496 случаев;
Хмельницкая область – 6968 случаев;
Черновицкая область – 15286 случаев;
Черкасская область – 4550 случаев;
Черниговская область – 4677 случаев.
Китайские медики за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Летальных исходов в КНР за 24 часа не зафиксировано. Всего в стране насчитывается 208 так называемых активных случаев заболевания.
Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса COVID-19.
За прошедшие сутки, 4 октября, в Словакии было подтверждено 818 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в этой стране. Рекордные показатели инфицирования фиксируются в стране уже третий день подряд: 3 октября обнаружили 704 случаев заболевания, а днем ранее – 679.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались уже 1 036 104 человека, а заразились 35 078 236. Рейтинг стран с наихудшими показателями выглядит так:
1. США 209 810 / 7 402 921
2. Бразилия 146 352 / 4 915 289
3. Индия 101 782 / 6 549 373
4. Мексика 79 088 / 751 665
5. Британия 42 440 /505 619
6. Италия 35 986 / 325 329
7. Перу 32 609 / 821 564
8. Франция 32 171 / 629 509
9. Испания 32 086 / 789 932
10. Иран 26 957 / 471 772
11. Колумбия 26 712 / 855 052
12. Россия 21 260 / 1 209 039
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что на Буковине с начала пандемии обнаружили 15 286 заражений коронавирусом. По состоянию на 4 октября в области зафиксировали 163 новых случая.
The Wall Street Journal написала, что Трамп якобы знал, что болен короновирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом. Однако он решил не извещать об этом общественность до получения результатов повторного теста.
В МИД КНР выразили надежду, что все заболевшие коронавирусом в США получают такое же лечение, как Трамп.
Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп скрыл информацию о первом положительном тесте на COVID-19 в ожидании итогов более тщательной проверки.
Правительство Франции обозначило Париж и его пригороды как зону максимальной опасности из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в регионе на две недели ужесточили некоторые карантинные ограничения.