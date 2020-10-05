Коронавирусом в мире заболело 249 000 человек за сутки: статистика на 5 октября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 5 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 249 546 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 появилось в Индии – около 75 тыс., в США – более 34 тыс., а также в Бразилии – более 8 тыс. За все время пандемии от опасной болезни скончалось уже свыше 1 млн человек. При этом одолеть ее удалось 26,6 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 226 462 человека. Умерли 4 397 пациентов, выздоровели – 100 107 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Американские ученые пришли к выводу, что на фоне коронавируса острый воспалительный синдром (MIS-A), который раньше диагностировали у инфицированных детей, может развиться также и у взрослых.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).

Главное за 5 октября: