Коронавирусом в мире заболели рекордные 656 тысяч за сутки: статистика на 14 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:18, 14.11.2020 Обновлено: 07:21, 14.11.2020

По состоянию на субботу, 14 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 53,7 млн человек. За минувший день выявлено 656 481 новых инфицированных, что стало рекордом по уточному приросту с начала пандемии.

Всего от болезни скончались 1,3 млн пациентов, а выздоровели – 37,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 183 тыс., Индии – 45 тыс. и Италии – 40 тыс.

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Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 512 652 человека. Умерли 9 317 пациентов, выздоровели – 233 849.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (11 млн), Индия (8,7 млн) и Бразилия (5,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20-е место.

  • Кабмин объявил в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября, но ряд городов отказались его вводить.

Главное за 14 ноября:

  • За минувшие сутки в мире скончались 1 301 054 человека, заразились 53 284 867. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса.

    1. США 244 302 скончались / 10 727 885 заразились

    2. Бразилия 164 737 / 5 810 652

    3. Индия 128 668 / 8 728 795

    4. Мексика 97 056 / 991 835

    5. Британия 51 396 / 1 321 031

    6. Италия 44 139 / 1 107 303

    7. Франция 42 600 / 1 915 677

    8. Испания 40 769 / 1 458 591

    9. Иран 40 582 / 738 322

    10. Перу 35 067 / 930 237

    11. Аргентина 35 045 / 1 296 378

    12. Колумбия 33 669 / 1 182 697

    13. Россия 32 156 / 1 865 395

  • Врач сказал, как не заразиться COVID-19 во втором туре выборов.

  • В Великобритании от COVID-19 умер известный серийный убийца Питер Сатклифф по прозвищу "Йоркширский потрошитель", который лишил жизни 13 женщин и совершил еще 7 покушений.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посоветовал мэрам, которые решили не вводить в своих городах карантин выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии. Глава Минздрава рассказал, как такие больные не выдерживают и срывают маски для вентиляции легких, чтобы умереть.

  • Половина украинцев, выступающих против локдауна по субботам и воскресеньям, переболела COVID-19 – опрос.

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Мир

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