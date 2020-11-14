Коронавирусом в мире заболели рекордные 656 тысяч за сутки: статистика на 14 ноября. Обновляется
По состоянию на субботу, 14 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 53,7 млн человек. За минувший день выявлено 656 481 новых инфицированных, что стало рекордом по уточному приросту с начала пандемии.
Всего от болезни скончались 1,3 млн пациентов, а выздоровели – 37,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 183 тыс., Индии – 45 тыс. и Италии – 40 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 512 652 человека. Умерли 9 317 пациентов, выздоровели – 233 849.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (11 млн), Индия (8,7 млн) и Бразилия (5,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20-е место.
Кабмин объявил в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября, но ряд городов отказались его вводить.
Главное за 14 ноября:
За минувшие сутки в мире скончались 1 301 054 человека, заразились 53 284 867. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса.
1. США 244 302 скончались / 10 727 885 заразились
2. Бразилия 164 737 / 5 810 652
3. Индия 128 668 / 8 728 795
4. Мексика 97 056 / 991 835
5. Британия 51 396 / 1 321 031
6. Италия 44 139 / 1 107 303
7. Франция 42 600 / 1 915 677
8. Испания 40 769 / 1 458 591
9. Иран 40 582 / 738 322
10. Перу 35 067 / 930 237
11. Аргентина 35 045 / 1 296 378
12. Колумбия 33 669 / 1 182 697
13. Россия 32 156 / 1 865 395
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